В Молдавии призвали Санду созвать Совбез из-за ситуации с госдолгом

«Госпожа Санду! Вы осознаёте, что вы фактически ввергаете граждан Республики Молдова в долговое рабство на многие годы вперед? Понимаете ли вы, что отнимаете будущее у наших детей, которым ещё долгие годы придется расплачиваться за жадность и некомпетентность ПДС? Понимаете ли вы, что Молдавия может обанкротиться? Если в вас осталось хоть немного ответственности перед народом, немедленно созовите заседание Высшего совета безопасности. Граждане имеют право знать: кто и зачем погрузил страну в долги, куда ушли эти миллиарды и какие действия будут предприняты для наказания этих лиц», — пояснила Влах.