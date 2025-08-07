На совещание у Лукашенко вынесен вопрос совершенствования деятельности КГБ

В начале глава государства отметил, что проведение мероприятия связано не только с той ситуацией, которая складывается внутри страны. «Но больше всего — с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии, — сказал Президент. — Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы. Поэтому мы (в стране. — Прим. БЕЛТА), я прежде всего, уделяем самое пристальное внимание работе КГБ и вообще силового блока».
Что касается основной тематики совещания, то, как известно, некоторое время назад председатель КГБ предложил совершенствование деятельности КГБ. В том числе с учетом наработанных за последнее время опыта и практики. «2020 год — это уроки, уроки и еще раз уроки. Это коснулось всех направлений деятельности нашего государства, в том числе и Комитета госбезопасности, — заметил Александр Лукашенко. — Недостатки свои мы увидели в 2020 году и после, узкие места также мы обнаружили. Надо их ликвидировать. Это прежде всего надо сделать».
По словам Президента, КГБ, как и другие госструктуры, порой «страдает некой ведомственностью». Поэтому, несмотря на доверие со стороны главы государства и Ивану Тертелю, и в целом Комитету госбезопасности, было принято решение предложенные председателем КГБ инициативы подвергнуть ревизии. Предметно их изучить, проанализировать и доложить Президенту было поручено госсекретарю и секретариату Совета Безопасности.
«Такие предложения и заключения были внесены (со стороны Совбеза. — Прим. БЕЛТА). Тем не менее, поскольку это специфическая служба, спецслужба, в узком кругу с людьми, которые когда-то работали в КГБ, я решил посмотреть на эти предложения, — пояснил глава государства. — Надеюсь, что мы объективно обсудим эту тему и придем к соответствующему заключению».
С основным докладом по заявленной тематике выступил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. В числе участников мероприятия — председатель КГБ Иван Тертель, генеральный прокурор Андрей Швед, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, руководитель аппарата Совета Министров Валерий Вакульчик.
Александр Лукашенко уточнил, что при совершенствовании деятельности КГБ не планируется сокращать денежное довольствие или заработные платы сотрудников этой структуры. «Здесь как раз денег жалеть не надо для тех, кто работает в КГБ. Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты. Мы с председателем здесь отладили эту систему. Я всегда после определенных операций его предупреждаю, что ребята, которые заработали эти деньги, должны их получить, даже сверх того», — заявил глава государства.
Но в то же время Президент обратил внимание на сохранение разумной численности КГБ и рационального использования финансовых ресурсов.
«Мы договорились о том, что ни в коем случае не будем повышать численность по всем направлениям. Вы видите, что происходит. У нас приличный отток от гражданских специальностей в военные и так далее. Поэтому люди нужны на производстве прежде всего. Оттуда забирать людей по большому счету мы не имеем никакого права. Это касается всех, в том числе Комитета госбезопасности. Это если говорить о численности», — обратился к участникам совещания Александр Лукашенко.
Белорусский лидер затронул тему материальных затрат, которые должны быть рациональными и не использоваться на неперспективные направления. «Надо строить жилье, надо увеличивать денежное довольствие военнослужащим в целом. Из этого надо исходить, а не наращивать траты на какие-то неперспективные дела», — добавил он.
Александр Лукашенко также призвал усилить работу по линии кибербезопасности. Глава государства уверен, что в стране есть соответствующие специалисты, которые могут на самом высоком уровне обеспечить защиту киберпространства. «Люди у нас умные, толковые в стране. Их надо найти и обеспечить безопасность в киберпространстве с учетом мнения этих умных и толковых людей, патриотов. Их немало в стране», — подчеркнул Президент.