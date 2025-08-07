На совещание у Лукашенко вынесен вопрос совершенствования деятельности КГБ

Александр Лукашенко уточнил, что при совершенствовании деятельности КГБ не планируется сокращать денежное довольствие или заработные платы сотрудников этой структуры. «Здесь как раз денег жалеть не надо для тех, кто работает в КГБ. Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты. Мы с председателем здесь отладили эту систему. Я всегда после определенных операций его предупреждаю, что ребята, которые заработали эти деньги, должны их получить, даже сверх того», — заявил глава государства.



Но в то же время Президент обратил внимание на сохранение разумной численности КГБ и рационального использования финансовых ресурсов.



«Мы договорились о том, что ни в коем случае не будем повышать численность по всем направлениям. Вы видите, что происходит. У нас приличный отток от гражданских специальностей в военные и так далее. Поэтому люди нужны на производстве прежде всего. Оттуда забирать людей по большому счету мы не имеем никакого права. Это касается всех, в том числе Комитета госбезопасности. Это если говорить о численности», — обратился к участникам совещания Александр Лукашенко.