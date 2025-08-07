Ричмонд
Заявления Трампа после встречи Путина и Уиткоффа. Главное

Американский президент Дональд Трамп выступил на пресс-конференции после переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина в Москве. Ключевые высказывания президента США собрали «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Заявления президента США об урегулировании украинского кризиса

Трамп охарактеризовал переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа как прорыв, пишут «Ведомости».

Он заявил, что вероятность завершения конфликта на Украине очень высока.

Политик анонсировал встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время.

На вопрос журналиста о том, действует ли еще дедлайн для России по достижению перемирия на Украине, назначенный на 8 августа, Трамп ответил, что Киев и Москва уже близки к тому, чтобы урегулировать конфликт, и сейчас ведут переговоры на эту тему.

Срок заключения перемирия Трамп назвать отказался. Он добавил, что не будет спешить с выводами, так как процесс урегулирования противостояния очень сложный.

Президент США уточнил, что вовлечен в конфликт, несмотря на то, что американцы в нем не участвуют.

По утверждению Трампа, вина за украинский кризис полностью лежит на администрации Джо Байдена.

Заявления о санкциях

Трамп сообщил, что дополнительные пошлины в размере 25% на импорт из Индии в США могут отменить, но только в случае достижения мира на Украине. Сейчас таможенные тарифы на индийские товары в целом составляют 50%.

Он добавил, что вторичные санкции в отношении Индии, как покупателя российской нефти, — только начало, и пообещал вскоре объявить о других рестрикциях. Президент отказался называть все страны, в отношении которых будут введены ограничения, но добавил, что среди них может быть Китай.

Напомним, переговоры спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина состоялись 6 августа. 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль и Белый дом согласовали встречу Путина и Трампа. Переговоры пройдут в ближайшие дни. Место встречи уже определено, но пока стороны его не раскрывают.

