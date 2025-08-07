Губернатор НСО Травников обозначил цели по устранению цифрового неравенства

Более трёх тысяч жителей отдалённых поселений Новосибирской области теперь имеют доступ к мобильному интернету и сотовой связи. Губернатор Андрей Травников акцентировал внимание на приоритетных задачах, которые решаются в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Мы продолжаем сокращать “цифровой разрыв” между городом и селом в Новосибирской области. Наш регион занимает лидирующие позиции в стране по доступности высокоскоростного интернета. В 2024 году более восьми тысяч жителей 41 населенного пункта получили доступ к 4G и качественной голосовой связи. В первом полугодии 2025 года благодаря федеральному проекту мы обеспечили сотовой связью и быстрым мобильным интернетом 3275 человек в 24 населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. В планах на этот год — подключить 51 такое поселение, а к концу 2026 года — все населенные пункты с населением более 100 человек.
В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в этом году регион также продолжает создавать беспроводную защищенную сеть передачи данных в школах и колледжах и устанавливать камеры видеонаблюдения на входах", — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что устранение цифрового неравенства является приоритетной задачей для правительства региона. Операторы мобильной связи также инвестируют собственные средства в развитие инфраструктуры связи в области. Этим летом улучшено покрытие в Ордынском районе, на побережье Обского моря. Новые базовые станции появились в Верх-Ирмени, Новом Шарапе и Чернаково, обеспечивая связью не только населенные пункты, но и близлежащие базы отдыха, спортивные лагеря и дачные участки. Сигнал 4G охватывает часть Ордынского шоссе, важной автомагистрали региона. Увеличенная пропускная способность сети позволяет жителям, автомобилистам, туристам и дачникам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом без ограничений. В Ордынском, где проживает около 10 тысяч человек, проведена модернизация существующего оборудования.
Высокоскоростной мобильный интернет и расширенное покрытие сети теперь доступны и жителям Мошковского района благодаря строительству и модернизации телекоммуникационных объектов в 10 поселках и садовых товариществах. В поселках Емельяновский и Барлак базовые станции построены впервые. Качественная связь теперь покрывает Северный объезд. В Новоалександровке, Обском и Сокуре модернизировано действующее оборудование. К летнему сезону новое оборудование появилось в садовом товариществе «Кирпичник» возле поселка Каменка и в дачном обществе «Высота» около села Сарапулка. Модернизация в поселке Октябрьский и соседнем Мочище обеспечила качественную связь зрителям традиционного авиашоу.