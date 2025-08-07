Губернатор НСО Травников обозначил цели по устранению цифрового неравенства

«Мы продолжаем сокращать “цифровой разрыв” между городом и селом в Новосибирской области. Наш регион занимает лидирующие позиции в стране по доступности высокоскоростного интернета. В 2024 году более восьми тысяч жителей 41 населенного пункта получили доступ к 4G и качественной голосовой связи. В первом полугодии 2025 года благодаря федеральному проекту мы обеспечили сотовой связью и быстрым мобильным интернетом 3275 человек в 24 населенных пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. В планах на этот год — подключить 51 такое поселение, а к концу 2026 года — все населенные пункты с населением более 100 человек.