ЦИК Татарстана зарегистрировал кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы раиса

Оба кандидата собрали достаточное количество подписей депутатов муниципальных образований для регистрации. Руслан Юсупов представил 394 достоверных подписей при необходимом минимуме 384, получив поддержку в 44 муниципальных районах и городских округах. Хафиз Миргалимов собрал 393 подписи в 43 муниципальных образованиях.
Как отметил Андрей Кондратьев, количество подписей «достаточное, даже с запасом».
Ранее ЦИК зарегистрировал действующего раиса Рустама Минниханова от «Единой России» и Виталия Смирнова от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».