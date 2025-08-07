Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдавии проходят обыски у членов оппозиционного блока «Победа»

КИШИНЕВ, 7 авг — РИА Новости. В Молдавии проходят обыски у членов оппозиционного блока «Победа» по обвинению во вмешательстве в выборы в парламент, сообщил РИА Новости лидер политформирования Илан Шор.

Источник: Sputnik

«Действия псов режима Майи Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, “кошмарить” нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе. Силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по одному бредовому подозрению во “вмешательстве в выборы 2025 года”, которых, как вы понимаете, еще не было», — сказал он.

Политик назвал его лишь предлогом для преследования оппозиции.

«Обыски — это продолжение практики репрессий и запугивания всех, кто отказывается поддерживать этих мерзавцев», — подчеркнул Шор.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше