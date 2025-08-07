В Молдавии проходят обыски у членов оппозиционного блока «Победа»

«Действия псов режима Майи Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, “кошмарить” нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе. Силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по одному бредовому подозрению во “вмешательстве в выборы 2025 года”, которых, как вы понимаете, еще не было», — сказал он.
Политик назвал его лишь предлогом для преследования оппозиции.
«Обыски — это продолжение практики репрессий и запугивания всех, кто отказывается поддерживать этих мерзавцев», — подчеркнул Шор.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией». Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.