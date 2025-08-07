В Молдавии проходят обыски у членов оппозиционного блока «Победа»

«Действия псов режима Майи Санду ничем не отличаются от гестаповских методов. Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, “кошмарить” нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе. Силовики переворачивают офисы и дома вверх дном только по одному бредовому подозрению во “вмешательстве в выборы 2025 года”, которых, как вы понимаете, еще не было», — сказал он.