«Агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии». Лукашенко высказался о военно-политической обстановке вокруг страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа, в четверг, на совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности, заявил, что Польша и страны Балтии агрессивно настроены в отношении Беларуси, передает БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что проведение мероприятия связано не только с ситуацией, складывающейся вокруг Беларуси.
— Но больше всего — с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии, — заявил Александр Лукашенко.
По словам президента Беларуси, давление ощущается по всем направлением. Он также уточнил, что указанное давление больше всего чувствуют спецслужбы страны. Глава государства подчеркнул, что по этой причине в Беларуси самое пристальное внимание уделяют работе Комитета государственной безопасности и силового блока.
