Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии». Лукашенко высказался о военно-политической обстановке вокруг страны

Лукашенко: Польша и страны Балтии агрессивно настроены в отношении Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа, в четверг, на совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности, заявил, что Польша и страны Балтии агрессивно настроены в отношении Беларуси, передает БелТА.

Глава государства акцентировал внимание на том, что проведение мероприятия связано не только с ситуацией, складывающейся вокруг Беларуси.

— Но больше всего — с военно-политической обстановкой вокруг Беларуси. Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии, — заявил Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, давление ощущается по всем направлением. Он также уточнил, что указанное давление больше всего чувствуют спецслужбы страны. Глава государства подчеркнул, что по этой причине в Беларуси самое пристальное внимание уделяют работе Комитета государственной безопасности и силового блока.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про самый важный ресурс, который есть в Беларуси.

Ранее МАРТ сказал о ситуации с белорусскими товарами в магазинах.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше