Власти Молдавии показали, что у них нет границ, заявил Шор

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Ранее в четверг в генеральном инспекторате полиции (ГИП) республики заявили, что в разных населенных пунктах Молдавии проводятся 78 обысков в рамках расследования дела об электоральной коррупции.
«Посадив Евгению Гуцул, они показали — границ у них нет. За политическую позицию они сделают с человеком что угодно, и не остановятся. Майя Санду (президент Молдавии — ред.) хочет, чтобы избиратель голосовал за ее партию хотя бы из страха, и атмосферу страха они искусственно создают на всех направлениях, не гнушаются выдумать ложные угрозы, арестовывать ни в чем невиновных людей», — сказал Шор.
По его словам, все, что Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) могут предложить Молдавии — это путь запугивания. «Путь запугивания и есть их “европейский” путь — с сумасшедшими микродиктаторами у власти. Сейчас они подливают масла в огонь, не понимая, что в этом пожаре народного гнева они сгорят как огородные пугала. Их фальшивых выборов люди просто не захотят ждать, этого добьются политические террористы ПДС», — подчеркнул политик.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.