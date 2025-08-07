Власти Молдавии показали, что у них нет границ, заявил Шор

По его словам, все, что Санду и правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) могут предложить Молдавии — это путь запугивания. «Путь запугивания и есть их “европейский” путь — с сумасшедшими микродиктаторами у власти. Сейчас они подливают масла в огонь, не понимая, что в этом пожаре народного гнева они сгорят как огородные пугала. Их фальшивых выборов люди просто не захотят ждать, этого добьются политические террористы ПДС», — подчеркнул политик.