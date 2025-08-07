История всех встреч Путина и Трампа: темы и их результаты

Она состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» и продлилась более двух часов — значительно дольше запланированного. До этого лидеры общались только по телефону. В начале беседы Путин подчеркнул важность личных контактов для решения острых вопросов, а Трамп заявил, что для него было большой честью участвовать в переговорах, и он предвидит «позитивные события» в отношениях двух стран. После кратких заявлений для прессы, встреча продолжилась в закрытом режиме. Позднее Владимир Путин объяснил затянувшуюся беседу большим количеством накопившихся вопросов, включая Украину, Сирию, борьбу с терроризмом и кибербезопасность.