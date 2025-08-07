История всех встреч Путина и Трампа: темы и их результаты

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о согласовании решения по проведению встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, к подготовке которой стороны уже приступили, сообщает РБК.
По словам Ушакова, хотя точные сроки пока зависят от продолжительности подготовительных работ, ориентировочно обсуждается возможность ее проведения уже на следующей неделе, к чему российская сторона относится «вполне положительно».
Эта потенциальная встреча станет продолжением серии личных контактов глав США и РФ, которые ранее уже проходили на полях международных саммитов и в формате отдельных переговоров.
Первая встреча президентов России и США
Она состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» и продлилась более двух часов — значительно дольше запланированного. До этого лидеры общались только по телефону. В начале беседы Путин подчеркнул важность личных контактов для решения острых вопросов, а Трамп заявил, что для него было большой честью участвовать в переговорах, и он предвидит «позитивные события» в отношениях двух стран. После кратких заявлений для прессы, встреча продолжилась в закрытом режиме. Позднее Владимир Путин объяснил затянувшуюся беседу большим количеством накопившихся вопросов, включая Украину, Сирию, борьбу с терроризмом и кибербезопасность.
Самит АТЭС во Вьетнаме в 2017 году
Несмотря на интенсивные ожидания и заявления о готовности к полноценным переговорам, Владимир Путин и Дональд Трамп провели лишь несколько кратких контактов «на ногах». Полноценная встреча не состоялась из-за несогласованности графиков и протокольных формальностей. Российский президент назвал это показателем того, что отношения между странами «пока не вышли из состояния кризиса». Тем не менее, в ходе коротких бесед лидеры успели одобрить совместное заявление по Сирии, подтвердив решимость бороться с терроризмом и поддерживать военные каналы связи.
Первая полноформатная встреча в Хельсинки
Она состоялась 16 июля 2018 года в Президентском дворце и продлилась более двух часов в формате «тет-а-тет», а затем в расширенном составе. Путин и Трамп оценили переговоры как «весьма успешные и полезные», прошедшие «в откровенной и деловой атмосфере».
Среди ключевых тем обсуждения были Сирия, нераспространение ядерного оружия, вопросы энергетики и кибербезопасности, а также создание рабочей группы с участием бизнесменов двух стран. Президент США отметил, что продуктивный диалог предпочтительнее конфликтов.
Париж, 2018 год
На мероприятиях по случаю окончания Первой мировой войны президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп виделись, однако полноценная встреча между ними не состоялась. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, причиной стала «достаточно настойчивая» просьба французского правительства, желавшего не отвлекать внимание общественности от основной темы торжеств.
Саммит G20 в Буэнос-Айресе
В 2018 году в Аргетинтине полноценная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вновь не состоялась — ее в последний момент отменил американский лидер. Тем не менее, лидеры стран смогли провести короткую беседу. При этом Путин выразил сожаление о том, что не удалось полноценно пообщаться, подчеркнув, что такая встреча давно назрела. Он объяснил это необходимостью обсуждения «вопросов стратегической стабильности».
Саммт G20 в Осаке
28 июня 2019 года состоялась крайняя личная встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, продлившаяся более часа. Оба лидера тогда сошлись во мнении, что улучшение двусторонних отношений выгодно мировому сообществу. Среди обсуждаемых тем были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла; стороны также договорились продолжить диалог по контролю над вооружениями.
Владимир Путин тогда пригласил Трампа в Москву на празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Американский президент позитивно отреагировал на приглашение, однако в итоге не приехал.