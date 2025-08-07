Текслер потребовал срочно сменить подрядчиков, отвечающих за ликвидацию свалок

Свое заявление глава региона сделал в ходе выездного областного совещания, которое он провел в Златоусте. Среди вопросов, которые были разобраны представителями региональной и муниципальной власти, прозвучала тема ликвидации свалок. По словам Алексея Текслера, пришло время серьезно усилить работу в этом направлении. "По некоторым муниципальным образованиям уже понятно, что нужно срочно менять подрядчиков, которые не справляются со своими обязательствами, есть перечень территорий, — заявил губернатор, поручив отработать вопрос с региональным министерством экологии.