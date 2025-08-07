Текслер потребовал срочно сменить подрядчиков, отвечающих за ликвидацию свалок

Свое заявление глава региона сделал в ходе выездного областного совещания, которое он провел в Златоусте. Среди вопросов, которые были разобраны представителями региональной и муниципальной власти, прозвучала тема ликвидации свалок. По словам Алексея Текслера, пришло время серьезно усилить работу в этом направлении. "По некоторым муниципальным образованиям уже понятно, что нужно срочно менять подрядчиков, которые не справляются со своими обязательствами, есть перечень территорий, — заявил губернатор, поручив отработать вопрос с региональным министерством экологии.
Обсуждая проблему мусора был поднят и вопрос по ведению реестров контейнерных площадок. По закону, их необходимо занести в федеральную информационную систему учета ТКО. Эта система требуется для более эффективного контроля за вывозом отходов и работой региональных операторов. Алексей Текслер поручил муниципальным руководителям, взять на личный контроль «контейнерный» вопрос и взаимодействовать по нему с регоператорами.