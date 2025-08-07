Что зарубежные СМИ пишут об итогах встречи Путина и Уиткоффа 6 августа

Уиткоффа приняли в Кремле в среду, 6 августа. Встреча проходила около трех часов. По ее итогам российская и американская сторона выступили с заявлениями.
На встрече обсуждалась возможность прекращения боевых действий на Украине и нормализации отношений между США и Россией. Помощник российского президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как «полезные и конструктивные» и сообщил, что Путин передал «некоторые сигналы США по украинскому вопросу». Соответствующие сигналы были получены и от главы Белого дома, добавил он.
Трамп вечером в среду высоко оценил усилия Уиткоффа, назвав переговоры в Кремле «высоко продуктивными», а позднее сообщил, что в ближайшее время может состояться встреча с Путиным для обсуждения завершения конфликта на Украине. Утром в четверг Ушаков подтвердил, что договоренность о проведении саммита согласована.
Bloomberg
Путин и Трамп «обменялись сигналами» о конфликте на Украине. Трамп сейчас публично делает ставку на то, что растущие экономические проблемы в итоге вынудят Путина сесть за стол переговоров.
Fox Business
Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что по итогам встречи Путина и Уиткоффа впервые с начала работы второй администрации Трампа у нее появилось конкретное представление о том, что хочет Россия, чтобы положить конец конфликту.
ВВС*
Уиткофф уже в пятый раз в этом году посетил Россию. После каждой его поездки Трамп выражал оптимизм по поводу того, что прекращение огня на Украине близко. Хотя в среду президент США вновь заявил, что переговоры были «высоко продуктивными», в этот раз он придерживался более осторожного тона.
Axios
Sohu
За считанные дни до ультиматума Трампа 8 августа внимание всего мира вновь приковано к российско-украинскому конфликту. Трамп явно недооценивает сложность ситуации.
Semafor
Вопрос в том, хватит ли у Трампа духу выполнить свои угрозы и ввести санкции против России и всех стран, покупающих ее нефть. Тот факт, что именно Трамп первым дрогнул в торговом споре США и Китая, заставляет сомневаться, что он сохранит самообладание — особенно сейчас, когда есть риск резкого скачка мировых цен на нефть.
CNN
Теперь Трамп либо добьется прогресса на Украине, либо попадает в «ловушку» Путина, который, возможно, вновь подыгрывает ему.
Neue Zürcher Zeitung
NPR
Путин в основном избегал публичных высказываний об угрозах Трампа, лишь на прошлой неделе нарушив молчание кратким, завуалированным упоминанием американского лидера. Как он сказал в прошлую пятницу, чтобы решить вопрос мирным путем, нужны глубокие разговоры, и не на публике, а в спокойной обстановке переговорного процесса. Похоже, он добился своего.
The Wall Street Journal
Однако позиции России и Украины по-прежнему сильно расходятся и после нескольких встреч в последние месяцы ощутимого прогресса достигнуто не было.
Associated Press
Встреча Путина и Трампа станет важной вехой в трехлетнем конфликте, хотя гарантий того, что она приведет к прекращению боевых действий, нет, поскольку Россия и Украина по-прежнему сильно расходятся в своих требованиях.
The Washington Post
Однако скептики предупреждают, что Путин может воспользоваться личной встречей, чтобы заручиться поддержкой США в оказании давления на Зеленского и вынуждении его пойти на серьезные уступки Москве.
The New York Times
Трамп абсолютно уверен, что его умение убеждать, особенно при личной встрече, — единственный способ заключить сделку.
* BBC внесена в РФ в список нежелательных организаций, ее сайты заблокированы