Что зарубежные СМИ пишут об итогах встречи Путина и Уиткоффа 6 августа

На этой неделе внимание мировых СМИ было приковано ко встрече Стива Уиткоффа, спецпосланника Дональда Трампа, с Владимиром Путиным. Ожидания зарубежной прессы в преддверии визита Уиткоффа в Россию были низкими: эксперты и официальные лица не только не рассчитывали на прорыв, но даже не ожидали прогресса и предрекали спецпосланнику США «очередную порцию унижения». Однако результаты встречи многих удивили.

Уиткоффа приняли в Кремле в среду, 6 августа. Встреча проходила около трех часов. По ее итогам российская и американская сторона выступили с заявлениями.

На встрече обсуждалась возможность прекращения боевых действий на Украине и нормализации отношений между США и Россией. Помощник российского президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как «полезные и конструктивные» и сообщил, что Путин передал «некоторые сигналы США по украинскому вопросу». Соответствующие сигналы были получены и от главы Белого дома, добавил он.

Трамп вечером в среду высоко оценил усилия Уиткоффа, назвав переговоры в Кремле «высоко продуктивными», а позднее сообщил, что в ближайшее время может состояться встреча с Путиным для обсуждения завершения конфликта на Украине. Утром в четверг Ушаков подтвердил, что договоренность о проведении саммита согласована.

Bloomberg

Путин и Трамп «обменялись сигналами» о конфликте на Украине. Трамп сейчас публично делает ставку на то, что растущие экономические проблемы в итоге вынудят Путина сесть за стол переговоров.

Fox Business

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что по итогам встречи Путина и Уиткоффа впервые с начала работы второй администрации Трампа у нее появилось конкретное представление о том, что хочет Россия, чтобы положить конец конфликту.

ВВС*

Уиткофф уже в пятый раз в этом году посетил Россию. После каждой его поездки Трамп выражал оптимизм по поводу того, что прекращение огня на Украине близко. Хотя в среду президент США вновь заявил, что переговоры были «высоко продуктивными», в этот раз он придерживался более осторожного тона.

Axios

После встречи Путина с Уиткоффом Трамп высказался о конфликте на Украине в самом оптимистичном ключе за последние несколько недель, заявив, что был достигнут «большой прогресс» и дальнейшая работа по прекращению огня будет вестись «в ближайшие дни и недели».

Sohu

За считанные дни до ультиматума Трампа 8 августа внимание всего мира вновь приковано к российско-украинскому конфликту. Трамп явно недооценивает сложность ситуации.

Хотя США сейчас используют ядерное сдерживание как козырь, история показывает, что санкции и угрозы часто не способны изменить статус-кво на поле боя.

Semafor

Вопрос в том, хватит ли у Трампа духу выполнить свои угрозы и ввести санкции против России и всех стран, покупающих ее нефть. Тот факт, что именно Трамп первым дрогнул в торговом споре США и Китая, заставляет сомневаться, что он сохранит самообладание — особенно сейчас, когда есть риск резкого скачка мировых цен на нефть.

CNN

Бурлящее недовольство Трампа Путиным, который подорвал его надежды стать миротворцем, достойным Нобелевской премии, испарилось после трехчасовой встречи Уиткоффа с российским лидером.

Теперь Трамп либо добьется прогресса на Украине, либо попадает в «ловушку» Путина, который, возможно, вновь подыгрывает ему.

Neue Zürcher Zeitung

Трамп удивляет новым поворотом в политике по отношению к России. Своим ультиматумом он поставил себя в затруднительное положение, но, возможно, уже нашел выход из ситуации — личная встреча с Путиным.

NPR

Путин в основном избегал публичных высказываний об угрозах Трампа, лишь на прошлой неделе нарушив молчание кратким, завуалированным упоминанием американского лидера. Как он сказал в прошлую пятницу, чтобы решить вопрос мирным путем, нужны глубокие разговоры, и не на публике, а в спокойной обстановке переговорного процесса. Похоже, он добился своего.

The Wall Street Journal

Предстоящая встреча с Путиным может стать одним из самых знаковых эпизодов второго президентского срока Трампа.

Однако позиции России и Украины по-прежнему сильно расходятся и после нескольких встреч в последние месяцы ощутимого прогресса достигнуто не было.

Associated Press

Встреча Путина и Трампа станет важной вехой в трехлетнем конфликте, хотя гарантий того, что она приведет к прекращению боевых действий, нет, поскольку Россия и Украина по-прежнему сильно расходятся в своих требованиях.

The Washington Post

Неизвестно, предложил ли Путин Трампу какие-либо уступки в обмен на личную встречу. Но, несомненно, она станет значительной победой Путина после нескольких недель словесных нападок со стороны американского президента.

Однако скептики предупреждают, что Путин может воспользоваться личной встречей, чтобы заручиться поддержкой США в оказании давления на Зеленского и вынуждении его пойти на серьезные уступки Москве.

The New York Times

Встреча с Трампом стала бы для Путина своего рода победой. После начала боевых действий на Украине лидеры стран НАТО отказывались напрямую общаться с ним, пока Трамп после вступления в должность не начал телефонные переговоры с российским лидером.

Трамп абсолютно уверен, что его умение убеждать, особенно при личной встрече, — единственный способ заключить сделку.

