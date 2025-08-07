Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле

Путин ранее отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону — в марте, мае и июне. Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке — Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. А до этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.