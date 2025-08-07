Ричмонд
Путин и президент ОАЭ начали переговоры в Кремле

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.

Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом.

Как ожидается, в ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества. Главы двух государств планируют рассмотреть ключевые аспекты экономического сотрудничества с упором на реализацию конкретных проектов, отмечали в пресс-службе Кремля.

Кроме того, лидеры намерены рассмотреть актуальные вопросы международной повестки дня. По данным пресс-службы Кремля, отдельное внимание планируется уделить ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

Также в рамках нынешнего визита Аль Нахайяна в Россию стороны планируют подписать ряд двусторонних документов, которые затрагивают сферы инвестиций и транспорта.

Путин ранее отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону — в марте, мае и июне. Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке — Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. А до этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.