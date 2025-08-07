Политологи обозначили возможные темы и место встречи Путина и Трампа

Политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов считает, что выбор места встречи президентов напрямую связан с безопасностью. Эксперт отмечает, что страны НАТО для этого точно не подходят, по крайней мере, для российской стороны. Ватикан также под вопросом, так как у него нет своего аэропорта, а с точки зрения безопасности, это важный аспект. Китай рассматривается в качестве площадки для диалога президентов РФ и США, но, скорее всего, не для первой встречи. С большей вероятностью, встреча Трампа и Путина пройдет Саудовской Аравии или ОАЭ, считает политолог.