Политологи обозначили возможные темы и место встречи Путина и Трампа

Ранее о том, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что подготовка саммита началась, место встречи согласовано, но его объявят позже.
Возможные темы августовской встречи Путина и Трампа
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» поделился мнением, что заявленный саммит увеличивает шансы, что президенты достигнут определенных договоренностей по украинскому конфликту.
«Но пока все-таки нужно понимать, что переговорные позиции различаются у России и США. И для их сближения еще какое-то время понадобится, и, возможно, что одного саммита не хватит», — уверен эксперт.
Политолог считает, что американская сторона использует встречу как очередной шанс добиться каких-то, возможно лишь символических, достижений в рамках деэскалации и заморозки конфликта. России же вновь предстоит на высшем уровне озвучить свою позицию о необходимости устранения причин конфликта и только потом уже перейти к вопросу деэскалации.
Дудаков не исключил, что в ходе встречи могут быть достигнуты договоренности в экономической сфере, включая санкции, а также по техническим и гуманитарным вопросам. Кроме того, политолог допустил возможность заключения временного прекращения огня по аналогии с майским перемирием.
«Перспективы есть определенные. Набор действий, которые мы, может быть, увидим с обеих сторон, довольно большой», — рассказал эксперт в интервью «Ленте.ру».
Где может пройти встреча Путина и Трампа
Политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов считает, что выбор места встречи президентов напрямую связан с безопасностью. Эксперт отмечает, что страны НАТО для этого точно не подходят, по крайней мере, для российской стороны. Ватикан также под вопросом, так как у него нет своего аэропорта, а с точки зрения безопасности, это важный аспект. Китай рассматривается в качестве площадки для диалога президентов РФ и США, но, скорее всего, не для первой встречи. С большей вероятностью, встреча Трампа и Путина пройдет Саудовской Аравии или ОАЭ, считает политолог.
В эту пользу ОАЭ говорит тот факт, что сегодня с официальным визитом в России находится президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. На это обращает внимание Федор Лукьянов, автор журнала «Россия в глобальной политике».
Политолог Сергей Марков считает, что с большей вероятностью встреча президентов России и США пройдет в Катаре, с меньшей — в Стамбуле, Абу-Даби или Эр-Рияде.