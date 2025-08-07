Ричмонд
Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Романом Чекушовым

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с Романом Чекушовым, статс-секретарем — заместителем министра промышленности и торговли РФ. Стороны обсудили реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Источник: РИА "Новости"

Роман Чекушов участвует в окружном совещании с представителями регионов Южного федерального округа, посвященном реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», которое проходит в Волгограде.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации крупных инвестиционных проектов в Волгоградской области, развитие внешнеторговых связей и транспортно-логистической инфраструктуры, включая международный коридор «Север — Юг», а также меры государственной поддержки экспортеров.

В окружном совещании по развитию внешнеторговых отношений принимают участие вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов, представители федеральных и региональных органов власти ЮФО, центров поддержки экспорта и бизнес-сообщества, сообщает администрация Волгоградской области.

На форуме обсудят задачи по внедрению регионального экспортного стандарта, цифрового стандарта региональных услуг, а также меры государственной поддержки. Важными событиями совещания станут пленарное заседание «Глобальные перспективы для отечественных компаний: национальный бренд “Сделано в России” и награждение победителей окружного этапа премии “Экспортер года” — церемония впервые пройдет в Волгограде.