Полковник Ходаренок: для штурма Херсона ВС РФ необходимо господство в воздухе

Установление контроля над Херсоном и областью, как пишет CNN, остается одной из главных целей президента России Владимира Путина в этом вооруженном конфликте. Возросшая интенсивность ударов авиации и беспилотных средств, по мнению телеканала, может характеризовать намерение российской армии в ближайшее время захватить Карантинный остров, а затем овладеть и остальной частью города. Канал не исключает возможность высадки российского десанта на острове «в ближайшие недели». Такого же мнения придерживается военный блогер Юрий Подоляка: по его словам, предпосылки для высадки в Херсоне существуют, а «действия авиации, дронщиков и артиллеристов явно готовят такой сценарий».