Обязанности мэра Красноярска временно исполняет Александр Мацак

Александр Мацак был назначен на должность вице-мэра и главы департамента городского хозяйства и транспорта в феврале 2025 года. Ранее он занимал пост и.о. руководителя этого департамента, а также работал в САТП и занимал должности заместителя главы и руководителя УДИБа. В мэрию Мацак пришел в декабре 2024 года.