Обязанности мэра Красноярска временно исполняет Александр Мацак

В связи с задержанием Владислава Логинова, который находится в московском СИЗО по обвинению в получении взятки, обязанности мэра Красноярска перешли к его заместителю Александру Мацака. Об этом сообщила администрация города.
Александр Мацак был назначен на должность вице-мэра и главы департамента городского хозяйства и транспорта в феврале 2025 года. Ранее он занимал пост и.о. руководителя этого департамента, а также работал в САТП и занимал должности заместителя главы и руководителя УДИБа. В мэрию Мацак пришел в декабре 2024 года.
Владислав Логинов, который продолжает значиться на сайте мэрии как глава города, был задержан в начале июня. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 180 миллионов рублей, а также в организации строительства бани.
По версии следствия, в период с 2018 по 2024 год Логинов, действуя сначала как вице-мэр, а затем как мэр, получил взятку от генерального директора компании «Промстрой» за содействие в победе на конкурсах по ремонту дорог.
Для избрания меры пресечения Логинов был доставлен в Москву, где состоялось заседание Басманного суда. Недавно срок его задержания под стражей был продлен.
С момента ареста Логинова обязанности мэра временно исполнял Алексей Шувалов, однако сейчас он находится в отпуске, и руководство городом было передано Александру Мацака.
Ранее рассказывали, что мэр Красноярска Владислав Логинов отметил день рождения в СИЗО.