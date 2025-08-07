Что известно о встрече Путина и Трампа: последние новости

В материале разбираем, при каких обстоятельствах состоится встреча Путина и Трампа, какие темы могут стать ключевыми для обсуждения и как мировое сообщество отреагировало на перспективу диалога двух лидеров.
Известны ли дата и место встречи я Путина и Трампа
На данный момент место и время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа неизвестны. Предполагается, что живой диалог двух лидеров пройдет на следующей неделе. Об этом заявил Дмитрий Ушаков, дипломат и помощник российского президента. «Со стороны американцев поступило предложение, которое российская сторона считает приемлемым», — сообщил политик журналистам.
О перспективе встречи именно на следующей неделе говорил и госсекретарь США Марко Рубио. Но перед этим в Белом доме отметили, что организовать все за несколько дней будет непросто из-за большого объема подготовки и логистики.
При этом площадку для встречи уже выбрали и согласовали. Детали по этому направлению Кремль намерен сообщить позже. В качестве посредника уже согласился выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее организовавший три раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле. На его предложение стороны пока публично не реагировали.
Возможные темы, которые будут обсуждаться на встрече
Учитывая геополитическую ситуацию в мире, одной из центральных тем, вероятнее всего, станет конфликт на Украине. Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении выступить миротворцем, он много раз призывал стороны завершить боевые действия как можно скорее.
Еще одна возможная тема для обсуждения — налаживание отношений между Россией и США. Администрация прошлого президента Штатов Джо Байдена разорвала практически все контакты с российскими дипломатами, и Трамп, скорее всего, намерен это исправить. В пользу этого говорят его неоднократные звонки Владимиру Путину и заверение, что лидер РФ может набирать его номер «когда угодно».
За день до объявления о готовящейся встрече Москву посетил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По словам Ушакова, диалог помощника президента США и Владимира Путина прошел успешно, позитивно исход встречи оценил и Трамп. В соцсетях последний написал, что «был достигнут большой прогресс».
Известно, что Уиткофф затрагивал в беседе идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, но Москва оставила эту идею без комментариев. Западные СМИ предполагают, что подобная встреча может пройти только после прямого диалога президентов США и РФ.
Реакция мирового сообщества
Мировые СМИ мгновенно разместили сообщение о готовящейся встрече на первые полосы. Пока что западные издания передают новости по теме сдержанно, избегая прогнозов и резких высказываний — если не брать во внимание угрозы очередными санкциями. «В лучшем случае эта встреча может положить начало процессу, а не подписать соглашение», — приводит слова опрошенных экспертов Bloomberg.
Трамп также отметил, что проинформировал о готовящейся встрече «европейских союзников». Из лидеров Евросоюза первого эшелона пока никто с заявлениями по теме не отметился. Можно привести слова британского политика и журналист Джорджа Гэллоуэйя, заявившего в передаче на YouTube, что грядущая встреча президентов — «хороший знак» в «неуправляемом» мире на гране ядерной катастрофы.
Примерно в это же время Зеленский анонсировал встречу с канцером Германии Фридрихом Мерцем и лидерами Италии и Франции. Президент Украины в соцсетях в очередной раз напомнил, что подготовка к встрече лидером РФ — одно из приоритетных направлений Киева. Напомним, Зеленский настаивает на необходимости личной встречи с Путиными с момента начала переговоров.
На этом фоне рынок акций РФ резко ускорил рост — индексы РТС и МосБиржи взлетели более чем на 4%.