Что известно о встрече Путина и Трампа: последние новости

При этом площадку для встречи уже выбрали и согласовали. Детали по этому направлению Кремль намерен сообщить позже. В качестве посредника уже согласился выступить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, ранее организовавший три раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле. На его предложение стороны пока публично не реагировали.