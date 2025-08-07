Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев назначил посла Казахстана в Таиланде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Маргулана Баймухана чрезвычайным и полномочным послом РК в Таиланде, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: t.me/prokadrykz

По данным Акорды, указ о назначении Баймухана уже подписан.

«Указом главы государства Баймухан Маргулан Бакытулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, постоянным представителем Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)», — сказано в сообщении.

Согласно информации на сайте ИПС «Параграф», Маргулан Баймухан родился 6 сентября 1974 года в Алматинской области. Он женат, воспитывает трех детей. Получил образование в университетах Польши и Канады.

Карьеру начинал в компании Daewoo Electronics в 1996 году. Также с 1999 года занимал различные должности в Министерстве иностранных дел.

Также занимал должности посла Казахстана в Польше, Бельгии, Люксембурге и заместителя министра иностранных дел РК. С 2001 года возглавляет Ассоциацию дипломатов Казахстана.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше