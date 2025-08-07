Токаев назначил посла Казахстана в Таиланде

По данным Акорды, указ о назначении Баймухана уже подписан.
«Указом главы государства Баймухан Маргулан Бакытулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, постоянным представителем Республики Казахстан при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)», — сказано в сообщении.
Согласно информации на сайте ИПС «Параграф», Маргулан Баймухан родился 6 сентября 1974 года в Алматинской области. Он женат, воспитывает трех детей. Получил образование в университетах Польши и Канады.
Карьеру начинал в компании Daewoo Electronics в 1996 году. Также с 1999 года занимал различные должности в Министерстве иностранных дел.
Также занимал должности посла Казахстана в Польше, Бельгии, Люксембурге и заместителя министра иностранных дел РК. С 2001 года возглавляет Ассоциацию дипломатов Казахстана.