В Кремле рассказали о «приемлемом» предложении от США

После отъезда Уиткоффа из российской столицы Трамп заявил, что есть шанс на их скорую встречу с Путиным и завершение конфликта на Украине. Американский лидер также увидел перспективу для трехсторонних переговоров — с Зеленским. Такой формат саммита на переговорах в Кремле поднимал спецпосланник Уиткофф, но сама тема не обсуждалась, указывал Ушаков. Он добавил, что стороны концентрируются на двусторонней встрече.