В Кремле рассказали о «приемлемом» предложении от США

Помощник президента вновь ответил, что пока не может раскрыть место встречи президентов России и США, сами переговоры ориентировочно пройдут на следующей неделе.
Как утверждает польское издание Onet, Уиткофф на встрече с Путиным выступил с «весьма выгодным предложением». Оно предусматривает в том числе заключение соглашения о прекращении огня, а не о мире, фактическое признание территориальных приобретений России (решение этого вопроса будет отложено «на 49 или 99 лет»), а также снятие с Москвы большинства санкций.
Ушаков 7 августа объявил, что Москва и Вашингтон достигли договоренности о встрече Путина и Трампа. Это произошло на следующий день после того, как российский лидер принял в Кремле спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Их переговоры в Кремле назвали полезными конструктивными, в Белом доме — «хорошими».
После отъезда Уиткоффа из российской столицы Трамп заявил, что есть шанс на их скорую встречу с Путиным и завершение конфликта на Украине. Американский лидер также увидел перспективу для трехсторонних переговоров — с Зеленским. Такой формат саммита на переговорах в Кремле поднимал спецпосланник Уиткофф, но сама тема не обсуждалась, указывал Ушаков. Он добавил, что стороны концентрируются на двусторонней встрече.
Москва и Вашингтон согласовали место встречи президентов, но Кремль проинформирует об этом позже, указывал помощник президента. На фоне официального объявления о саммите Путина и Трампа глава МИД Сергей Лавров созвонился с турецким коллегой Хаканом Фиданом для обсуждения украинского урегулирования. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже предлагал Стамбул в качестве площадки для встречи президентов России и США.