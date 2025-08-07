Ричмонд
Премьер-министра Армении назвали предателем интересов своей страны

На грядущей встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главами США Дональдом Трампом и Азербайджана Ильхамом Алиевым с высокой долей вероятности будут приняты решения, которые затронут Зангезурский коридор. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Центра политического анализа и член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

Источник: LAURENT GILLIERON/EPA/TASS

Он уточнил, что Зангезурский коридор по результатам встречи может быть открыт в виде концессии американской корпорации, которая будет использовать его для транзитных перевозок.

Это позволит, по словам Данилина, обеспечить Азербайджану прямой доступ в Нахичевань и Турцию. Для США, уточнил политолог, решение важно тем, что оно отрежет Армению от Ирана и блокирует его доступ к Закавказью.

«Такое решение Пашиняна — предательство интересов Армении и геополитических позиций страны, так как она окажется отрезанной со всех сторон от союзников, а полученные средства вряд ли помогут ей в ее развитии, учитывая, что геополитическое значение Армении ощутимо снизится», — подчеркнул Данилин.

Политолог добавил, что Пашинян «раз за разом и шаг за шагом сдает интересы Армении за похлопывание по плечу от американцев и французов».

«Что касается Дональда Трампа — он забудет о регионе сразу после подписания соглашения. Но не забудет о бизнесе — предполагается, что концессию тем или иным образом возглавит корпорация, связанная с главой Белого дома», — добавил Данилин.

