Кадыров высказал мнение по поводу места встречи Путина и Трампа

«Было бы лучше, если бы он приехал в Россию», — приводят слова Рамзана Кадырова «Ведомости» со ссылкой на Telegram-канал журналиста Александра Юнашева.
Напомним, двусторонние переговоры президентов РФ и США анонсировал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он не уточнил дату и место проведения встречи, но указал, что ее организуют на следующей неделе.
Позже Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. Глава РФ также отметил, что у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с американским президентом.
Прогнозы западных экспертов по поводу результатов переговоров не очень оптимистичные. По мнению собеседников Bloomberg, достичь договоренности о перемирии политикам будет сложно. Предполагается, что они лишь дадут старт процессу урегулирования конфликта.