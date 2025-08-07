Ричмонд
Кадыров высказал мнение по поводу места встречи Путина и Трампа

Россия — оптимальное место для встречи Трампа и Путина, поэтому американский лидер мог бы приехать в РФ для переговоров. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Было бы лучше, если бы он приехал в Россию», — приводят слова Рамзана Кадырова «Ведомости» со ссылкой на Telegram-канал журналиста Александра Юнашева.

Напомним, двусторонние переговоры президентов РФ и США анонсировал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он не уточнил дату и место проведения встречи, но указал, что ее организуют на следующей неделе.

Позже Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. Глава РФ также отметил, что у России много друзей, которые готовы помочь организовать его встречу с американским президентом.

Прогнозы западных экспертов по поводу результатов переговоров не очень оптимистичные. По мнению собеседников Bloomberg, достичь договоренности о перемирии политикам будет сложно. Предполагается, что они лишь дадут старт процессу урегулирования конфликта.

