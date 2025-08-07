Onet: cтали известны условия «приемлемого» предложения США по Украине

Согласно статье, во время визита в Москву 6 августа Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа, передал Владимиру Путину «очень выгодное» предложение о прекращении огня на Украине.
Американское предложение включает:
- перемирие на Украине, а не мир;
- фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет);
- снятие большинства санкций, введенных западными странами против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российских газа и нефти.
Министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского позднее спросили о деталях предложения, полученного Москвой. На конкретный вопрос о возможности возобновления энергетического сотрудничества с Россией он ответил:
Эта война когда-нибудь закончится, а Россия на протяжении столетий была источником сырья для Европейского союза.
По мнению Onet, такой ответ Сикорского косвенно подтверждает, что США передали России предложение и оно достаточно выгодно для Кремля. Как отмечается в статье, сторонам сейчас выгодно дать понять, что они сделали это перед лицом угрозы обмена ядерными ударами. Поэтому вероятность заключения перемирия на Украине польское издание оценивает как достаточно высокую.