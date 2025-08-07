Ричмонд
Onet: cтали известны условия «приемлемого» предложения США по Украине

Помощник президента Юрий Ушаков в четверг сообщил журналистам, что от США поступило предложение, которое российской стороне «представляется вполне приемлемым». Польское издание Onet утверждает, что узнало условия предложения, которое спецпосланник американского президента Стив Уиткофф якобы передал в Москве. Onet не называет источник данной информации.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, во время визита в Москву 6 августа Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа, передал Владимиру Путину «очень выгодное» предложение о прекращении огня на Украине.

Американское предложение включает:

  • перемирие на Украине, а не мир;
  • фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет);
  • снятие большинства санкций, введенных западными странами против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российских газа и нефти.

В предложении отсутствуют гарантии нерасширения НАТО (хотя на таких гарантиях Москва постоянно настаивает). Кроме того, нет никаких обещаний отказа от военной поддержки Украины (с чем Москва якобы согласится), добавляет Onet.

Министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского позднее спросили о деталях предложения, полученного Москвой. На конкретный вопрос о возможности возобновления энергетического сотрудничества с Россией он ответил:

Эта война когда-нибудь закончится, а Россия на протяжении столетий была источником сырья для Европейского союза.

Радослав Сикорский
министр иностранных дел Польши

По мнению Onet, такой ответ Сикорского косвенно подтверждает, что США передали России предложение и оно достаточно выгодно для Кремля. Как отмечается в статье, сторонам сейчас выгодно дать понять, что они сделали это перед лицом угрозы обмена ядерными ударами. Поэтому вероятность заключения перемирия на Украине польское издание оценивает как достаточно высокую.

