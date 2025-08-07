Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Самарской области наградил представителей строительной сферы

Самарских строителей поздравили профессиональным праздником.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа. В преддверии праздника губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил представителей отрасли и наградил их.

— Труд строителей — это фундамент благополучия не только для Самарской области, но и для нашей великой страны, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

В этот день строители разных поколений получили награды. Олегу Веревкину вручили медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ветеран Михаил Макаренко получил Почетный знак «За труд во благо земли Самарской».