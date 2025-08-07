Губернатор Самарской области наградил представителей строительной сферы

День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа. В преддверии праздника губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил представителей отрасли и наградил их.
— Труд строителей — это фундамент благополучия не только для Самарской области, но и для нашей великой страны, — написал глава региона в своем телеграм-канале.
В этот день строители разных поколений получили награды. Олегу Веревкину вручили медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ветеран Михаил Макаренко получил Почетный знак «За труд во благо земли Самарской».