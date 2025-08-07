Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп напомнил Ближнему Востоку о «соглашениях Авраама»

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social призвал все ближневосточные страны присоединиться к «соглашениям Авраама», подчеркнув, что это необходимо для достижения мира в регионе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Теперь, когда ядерный арсенал, создаваемый Ираном, был полностью уничтожен, для меня очень важно, чтобы все страны Ближнего Востока присоединились к “соглашениям Авраама”. Это обеспечит мир на Ближнем Востоке», — цитируют американского лидера «Ведомости».

«Соглашения Авраама» — это пакет договоренностей о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Они были подписаны в 2020—2021 годах. В начале июля Дональд Трамп снял экономические санкции с Сирии, что совпало с переговорами между Дамаском и Тель-Авивом об установлении дипломатических отношений. Эксперты считают, что в перспективе возможно присоединение Сирии к данным соглашениям.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше