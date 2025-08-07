Трамп напомнил Ближнему Востоку о «соглашениях Авраама»

«Соглашения Авраама» — это пакет договоренностей о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко и Суданом. Они были подписаны в 2020—2021 годах. В начале июля Дональд Трамп снял экономические санкции с Сирии, что совпало с переговорами между Дамаском и Тель-Авивом об установлении дипломатических отношений. Эксперты считают, что в перспективе возможно присоединение Сирии к данным соглашениям.