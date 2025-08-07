Ричмонд
Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси

Лукашенко назвал структуру, на которую нельзя жалеть денег в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 7 августа, в четверг, на совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности, которое состоялось во Дворце Независимости, сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства акцентировал внимание: при совершенствовании деятельности Комитета государственной безопасности не планируется сокращать денежное довольствие или зарплаты сотрудников названной структуры.

— Здесь как раз денег жалеть не надо для тех, кто работает в КГБ. Денег чекистам жалеть не надо за конкретные результаты, — заявил президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, указанная система была отлажена с главой Комитета государственной безопасности Иваном Тертелем.

— Я всегда после определенных операций его предупреждаю, что ребята, которые заработали эти деньги, должны их получить, даже сверх того, — уточнил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о военно-политической обстановке вокруг страны: «Агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии».

Тем временем Мингорисполком сказал, где школьники будут оставлять телефоны на учебный день.

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.

