Молдавским депутатам не разрешили посетить Гуцул в СИЗО

«Мы еще ждем окончательного решения от директора пенитенциарного учреждения, он ждет окончательной бумаги от парламента. Но это, честно говоря, мы сталкиваемся с очередным правовым беспределом, потому что нам заявили, поскольку этот созыв парламента якобы завершил свою работу, поэтому наши мандаты депутатов уже не работают, и нас не пустили к Евгении (Гуцул — ред.). Я даже не знаю, как на это реагировать, потому что наши мандаты действительны до поры, пока Конституционный суд не признает новые мандаты депутатов после выборов. А это не раньше октября месяца», — сказал Фотеску.