Молдавским депутатам не разрешили посетить Гуцул в СИЗО

Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Глава Гагаузии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.
«Мы еще ждем окончательного решения от директора пенитенциарного учреждения, он ждет окончательной бумаги от парламента. Но это, честно говоря, мы сталкиваемся с очередным правовым беспределом, потому что нам заявили, поскольку этот созыв парламента якобы завершил свою работу, поэтому наши мандаты депутатов уже не работают, и нас не пустили к Евгении (Гуцул — ред.). Я даже не знаю, как на это реагировать, потому что наши мандаты действительны до поры, пока Конституционный суд не признает новые мандаты депутатов после выборов. А это не раньше октября месяца», — сказал Фотеску.
Депутат напомнил, что 5 августа парламентарии уже посещали Гуцул в СИЗО. «Это нормальная практика, потому что депутат имеет право захода на режимные объекты и выслушать жалобы заключенных, посмотреть условия содержания и так далее. Но узнав, что мы позавчера зашли, видите, как оперативно они (власти Молдавии — ред.) отреагировали», — отметил Фотеску.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.