Госсекретарь Совбеза сказал о болезненной реакции западных соседей на учения Беларуси и России «Запад — 2025»

Совбез сказал о болезненной реакции Запада на учения Беларуси и РФ «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности сказал о болезненной реакции Запада на учения Беларуси и России «Запад — 2025», пишет БелТА.

Вольфович обратил внимание на болезненную реакцию со стороны западных соседей Беларуси на учения «Запад-2025». Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что были предприняты шаги для того, чтобы не нервировать соседей (подробнее мы писали здесь).

— Места проведения учений отведены вглубь территории. Тем не менее в ответ мы видим совсем другие, недружелюбные шаги, — заметил Александр Вольфович.

По его словам, Беларусь не раз призывала к восстановлению дружеского, конструктивного диалога. В качестве примера государственный секретарь Совета безопасности привел диалог по линии органов пограничной службы.

— Мы видим, что, к сожалению, ответа и желания восстановить конструктивный диалог от наших соседей не поступает, — заметил Александр Вольфович.

Тем временем Минобороны заявило о начавших прибывать в Беларусь российских военных.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о военно-политической обстановке вокруг страны: «Агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии».

Кроме того, Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.

