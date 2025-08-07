Радий Хабиров прокомментировал успехи строительной отрасли Башкирии

Так, Башкортостан входит в топ-10 регионов и лидирует в ПФО по объему строительства.
— В прошлом году мы в очередной раз обновили свой рекорд — ввели 3 млн 350 тысяч квадратных метров жилья, — написал он. — В этом году построили уже более миллиона квадратных метров.
За пять лет улучшить жилищные условия смогли 728 тысяч семей, а уровень обеспеченности жильем в Башкирии превышает 30 квадратных метров. Этот показатель выше среднероссийского. За последние шесть лет в республике построили школы на 53 тысячи ребят, больницы на пять тысяч мест, поликлиники на девять тысяч посещений в смену. Также Радий Хабиров отметил, что специалисты из республики работают и на территории новых российских регионов.
— Благодарю их за это и, конечно, за добросовестный труд, огромный вклад в развитие родного Башкортостана, — подытожил он.