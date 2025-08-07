Радий Хабиров прокомментировал успехи строительной отрасли Башкирии

За пять лет улучшить жилищные условия смогли 728 тысяч семей, а уровень обеспеченности жильем в Башкирии превышает 30 квадратных метров. Этот показатель выше среднероссийского. За последние шесть лет в республике построили школы на 53 тысячи ребят, больницы на пять тысяч мест, поликлиники на девять тысяч посещений в смену. Также Радий Хабиров отметил, что специалисты из республики работают и на территории новых российских регионов.