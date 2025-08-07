Как спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел время в Москве

6 августа спецпосланник президента США Стивен Уиткофф приехал в Москву. Утром его заметили в одном из ресторанов. «Вечерняя Москва» узнала, как политик провел свободное время перед встречей с Владимиром Путиным.
Cамолет Стивена Уиткоффа приземлился во Внуково около 7 часов утра. Политика встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Под музыку пошел.
До встречи с Владимиром Путиным политик успел прогуляться по парку «Зарядье» и даже сходить в ресторан. Там Уиткофф и Дмитриев провели около полутора часов. На завтрак спецпосланник президента США заказал чебурек с бараниной и говядиной. Блюдо, к слову, похоже на «колобок»: кажется, будто оно изнутри надуто воздухом. К чебуреку стоимостью 550 рублей, именуемому в меню La Grande, Уиткоффу подали одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться.
Затем политики пошли на прогулку. Любопытно, что в момент выхода спецпосланника президента США кто-то включил на все «Зарядье» песню из мультсериала «Фиксики». В солнечном парке раздавалась мелодия и слова: «Тики-так-так, часики идут, минуты берегут, часики лениться не дадут, последнего не ждут…». В сети обратили внимание на забавное совпадение. Ведь 14 июля президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. Ирония в том, что, согласно данным зарубежного СМИ, администрация Трампа как раз и направила Уиткоффа в Россию, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок. Якобы Уиткофф должен был добиться от российской стороны прекращения боевых действий до 8 августа.
Полезная беседа.
После прогулки Уиткоффа в Кремле принял Владимир Путин, они улыбнулись друг другу, пожали руки. Разговор продлился более трех часов.
— Состоялся весьма полезный и конструктивный разговор. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией, — сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам политолога-американиста и эксперта по внешней политике США Малека Дудакова, ранее Дональд Трамп заявлял, что от итогов встречи в Кремле будет зависеть решение относительно нового пакета санкций против России.
— Администрация Трампа продолжает разыгрывать типичную для американцев стратегию доброго полицейского, в роли которого и выступает соратник и давний друг президента США Стивен Уиткофф. Скорее всего, он предложил нам экономические сделки в рамках совместной кооперации, а в обмен просил уступку: заморозка или прекращение спецоперации на Украине. Мы уже неоднократно слышали подобные заявления со стороны Трампа и его команды. И вряд ли сейчас они получат другой ответ, — рассказал «Вечерней Москве» политолог-американист.
Позже на брифинге в Белом доме президент США подвел итог переговоров своего спецпредставителя Уиткоффа с президентом России. Он назвал результат «очень хорошим» и заявил о большой вероятности встречи с российским лидером.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Разуваев, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров:
— По итогам этой встречи я ожидаю завершения конфликта. Мне кажется, что условия, которые нам предложили США, могут быть для нас выгодны. Это как минимум обнуление старых санкций, что, конечно, позитивно скажется на нашей экономике. Пакет новых нам ни к чему. Я уверен, что рано или поздно стороны все равно договорятся, поэтому сильно беспокоиться по этому поводу не стоит.
