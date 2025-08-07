Как спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел время в Москве

Затем политики пошли на прогулку. Любопытно, что в момент выхода спецпосланника президента США кто-то включил на все «Зарядье» песню из мультсериала «Фиксики». В солнечном парке раздавалась мелодия и слова: «Тики-так-так, часики идут, минуты берегут, часики лениться не дадут, последнего не ждут…». В сети обратили внимание на забавное совпадение. Ведь 14 июля президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом. Ирония в том, что, согласно данным зарубежного СМИ, администрация Трампа как раз и направила Уиткоффа в Россию, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок. Якобы Уиткофф должен был добиться от российской стороны прекращения боевых действий до 8 августа.