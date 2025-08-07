Ушаков: место проведения встречи Путина и Трампа согласовано

«Конечно, в Киеве боятся встречи Трампа и Путина. Дело в том, что Зеленскому мир не нужен, потому что, как только будет снято военное положение, встанет вопрос о выборах, а у него с этим большие проблемы. Вот перемирие Киеву нужно, чтобы подтянуть вопросы, связанные с оружием, мобилизацией, перегруппировкой и продолжить конфликт. Однако это уже не нужно России, потому что мы хотим устойчивого мира не на один день», — сказал экс-нардеп.