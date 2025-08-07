Губернатор Федорищев посетил Кинель-Черкасский район

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вместе с командой регионального правительства работает в Кинель-Черкасском районе. В рамках визита проведено совещание с представителями силовых структур по оперативной обстановке в муниципалитете, заслушаны доклады глав района и руководителей ведомств.
Следующим этапом стало посещение птицеводческого комплекса ООО «Самарский бройлер». Компания реализует масштабный инвестиционный проект по расширению производственных мощностей, включая строительство и реконструкцию птицеводческих объектов. Планируется создание трех новых площадок для содержания бройлерного стада, возобновление работы одной из ранее остановленных площадок для производства инкубационного яйца, а также строительство комбикормового завода, перерабатывающего комбината, комбината готовых продуктов и холодильно-распределительного центра. В проекте также предусмотрено обновление инженерных сетей, модернизация оборудования и строительство дополнительных технических помещений.
Губернатор отметил важность соблюдения сроков реализации проекта, подчеркнув его значимость для продовольственной безопасности региона. При посещении предприятия он ознакомился с производственным процессом и продукцией, а также встретился с подростками, участвующими в программе временного трудоустройства на время летних каникул. В этом году на предприятии работают 64 несовершеннолетних, большинство из них — жители Кинель-Черкасского района.
Сотрудники предприятия обратили внимание губернатора на необходимость ремонта крыши и фасада физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт», а также канализационных колодцев в поселке Садгород. Комплекс, который проводит до 200 мероприятий в год и является популярной площадкой среди жителей, действительно нуждается в ремонте.
Губернатор принял решение о выделении средств областного бюджета на ремонт крыши, фасада и отмостков комплекса в 2026 году. Кроме того, поставлена задача министру спорта региона проработать вопрос замены искусственного покрытия на футбольном поле, что также планируется выполнить в следующем году.
В завершение визита состоялась встреча с активистами местного отделения Молодой Гвардии. Они высказали просьбу о создании площадки для пляжного волейбола, поскольку спортсменам приходится ездить в соседние районы. Губернатор поддержал инициативу и пообещал содействие в организации новой спортивной площадки.