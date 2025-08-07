Губернатор Федорищев посетил Кинель-Черкасский район

Губернатор отметил важность соблюдения сроков реализации проекта, подчеркнув его значимость для продовольственной безопасности региона. При посещении предприятия он ознакомился с производственным процессом и продукцией, а также встретился с подростками, участвующими в программе временного трудоустройства на время летних каникул. В этом году на предприятии работают 64 несовершеннолетних, большинство из них — жители Кинель-Черкасского района.