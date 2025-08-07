Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью и.о. президента Мьянмы

Соответствующую телеграмму лидер Беларуси направил в адрес председателя Комиссии национальной безопасности и мира Мьянмы Мин Аун Хлайну.
По словам Лукашенко, в республике с большой скорбью узнали о смерти политика.
Мьянма утратила преданного патриота, талантливого военного и государственного деятеля, который посвятил жизнь укреплению суверенитета родины, социально-экономическому развитию и служению своему народу.
Президент от себя лично и от имени народа Беларуси выразил глубокие соболезнования и направил слова поддержки родным и близким скончавшегося политика.
Мьин Све скончался утром в четверг, 7 августа, на 75-м году жизни в Военном госпитале в столице страны. С 2016 года он занимал должность вице-президента Мьянмы, а после военного переворота и отстранения от власти 1 февраля 2021 года президента Вин Мьина он стал и.о. главы государства. В июле прошлого года Мьин Све временно передавал свои полномочия премьеру в связи с отпуском, взятым для лечения ряда неврологических заболеваний, развившихся на фоне болезни Паркинсона.