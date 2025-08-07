Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью и.о. президента Мьянмы

МИНСК, 7 авг — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной исполняющего обязанности президента Мьянмы Мьин Све, сообщили в четверг в пресс-службе главы государства.

Источник: AP

Соответствующую телеграмму лидер Беларуси направил в адрес председателя Комиссии национальной безопасности и мира Мьянмы Мин Аун Хлайну.

По словам Лукашенко, в республике с большой скорбью узнали о смерти политика.

Мьянма утратила преданного патриота, талантливого военного и государственного деятеля, который посвятил жизнь укреплению суверенитета родины, социально-экономическому развитию и служению своему народу.

говорится в соболезновании

Президент от себя лично и от имени народа Беларуси выразил глубокие соболезнования и направил слова поддержки родным и близким скончавшегося политика.

Мьин Све скончался утром в четверг, 7 августа, на 75-м году жизни в Военном госпитале в столице страны. С 2016 года он занимал должность вице-президента Мьянмы, а после военного переворота и отстранения от власти 1 февраля 2021 года президента Вин Мьина он стал и.о. главы государства. В июле прошлого года Мьин Све временно передавал свои полномочия премьеру в связи с отпуском, взятым для лечения ряда неврологических заболеваний, развившихся на фоне болезни Паркинсона.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше