Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью и.о. президента Мьянмы

Мьин Све скончался утром в четверг, 7 августа, на 75-м году жизни в Военном госпитале в столице страны. С 2016 года он занимал должность вице-президента Мьянмы, а после военного переворота и отстранения от власти 1 февраля 2021 года президента Вин Мьина он стал и.о. главы государства. В июле прошлого года Мьин Све временно передавал свои полномочия премьеру в связи с отпуском, взятым для лечения ряда неврологических заболеваний, развившихся на фоне болезни Паркинсона.