Западные эксперты посочувствовали Киеву из-за встречи Трампа и Путина

Эксперт опубликовал пост в соцсети X, в котором выразил сожаление о том, что в переговорный процесс не включили Киев и представителей из европейских стран. По мнению Грина, встреча Путина и Трампа станет не сделкой, а «попыткой форсировать сделку без участия Европы», пишет «Лента.ру».
«Это позволяет Путину продемонстрировать добрую волю, а Трампу отказаться от в основном пустой угрозы санкций. Боюсь, что для Украины это не лучший день», — уточнил британец в соцсети.
Он добавил, что для американского лидера встреча с Путиным станет шансом отложить введение санкций в отношении России. Грин добавил, что Дональд Трамп ранее выражал сомнения в эффективности рестрикций против РФ. По мнению политолога, самый существенный выигрыш от проведения переговоров получит Кремль.
Напомним, Вашингтон и Москва достигли договоренности о проведении двусторонних переговоров. Встречу Трампа и Путина анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков. Место проведения переговоров уже назначено, но пока официально стороны о нем не сообщили. Встреча, предварительно, состоится на следующей неделе.