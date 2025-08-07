Ричмонд
Западные эксперты посочувствовали Киеву из-за встречи Трампа и Путина

Переговоры российского и американского президентов станут для Украины «не лучшим днем», так как в ходе встречи будет решаться ее судьба, но повлиять на решение лидеров двух держав будет невозможно. Об этом заявил политолог из Великобритании Сэм Грин, сообщает «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт опубликовал пост в соцсети X, в котором выразил сожаление о том, что в переговорный процесс не включили Киев и представителей из европейских стран. По мнению Грина, встреча Путина и Трампа станет не сделкой, а «попыткой форсировать сделку без участия Европы», пишет «Лента.ру».

«Это позволяет Путину продемонстрировать добрую волю, а Трампу отказаться от в основном пустой угрозы санкций. Боюсь, что для Украины это не лучший день», — уточнил британец в соцсети.

Он добавил, что для американского лидера встреча с Путиным станет шансом отложить введение санкций в отношении России. Грин добавил, что Дональд Трамп ранее выражал сомнения в эффективности рестрикций против РФ. По мнению политолога, самый существенный выигрыш от проведения переговоров получит Кремль.

Напомним, Вашингтон и Москва достигли договоренности о проведении двусторонних переговоров. Встречу Трампа и Путина анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков. Место проведения переговоров уже назначено, но пока официально стороны о нем не сообщили. Встреча, предварительно, состоится на следующей неделе.