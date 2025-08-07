Западные эксперты посочувствовали Киеву из-за встречи Трампа и Путина

Переговоры российского и американского президентов станут для Украины «не лучшим днем», так как в ходе встречи будет решаться ее судьба, но повлиять на решение лидеров двух держав будет невозможно. Об этом заявил политолог из Великобритании Сэм Грин, сообщает «Лента.ру».