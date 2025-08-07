Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отчаянный призыв ПАС к диаспоре: Всего 1300 граждан изъявили желание голосовать по почте на выборах в парламент Молдовы за неделю до конца регистрации

ЦИК призывает «правильную» диаспору регистрироваться для голосования по почте.

Источник: Комсомольская правда

ЦИК призывает «правильную» диаспору регистрироваться для голосования по почте.

Напомним, голосовать по почте могут граждане Молдовы, проживающие в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Японии, Республике Корее, Австралии и Новой Зеландии.

«На сегодняшний день, 7 августа 2025 года, зарегистрировалось более 1300 граждан, большинство из которых — из США (около 700 человек) и Канады (370 человек)», — говорится в сообщении.

ЦИК напоминает, что регистрация для голосования по почте является обязательной процедурой, позволяющей гражданину заявить о намерении проголосовать за границей с использованием почтовых или курьерских услуг. Она осуществляется онлайн на сайте ЦИКа и завершится 14 августа включительно — до 23:59 по кишинёвскому времени.

Следует полагать, что ПАС будет ежедневно теперь напоминать прозападной диаспоре, чтобы она зарегистрировалась и проголосовала.

Напомним, что за две недели до окончания регистрации лишь 945 граждан Молдовы из дальних стран изъявили желание отправить голос в конверте.

В прошлом году на выборах президента Молдовы голосование по почте провалилось (во втором туре зарегистрировалось всего 1809 граждан, а проголосовало — 1400).

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

В Молдове суд изнасиловал закон: Что не так в жестоком приговоре башкану Гуцул, которой дали реальные тюремные сроки?

У ПАС получается весьма идиотская предвыборная программа (далее…).

Пенсионерка продает комнатные цветы на улицах Кишинева: «После оплаты коммуналки остается мизер, когда здоровье позволяет, приходится продавать растения».

По словам пенсионерки Веры, выживать ей помогают оптимизм и положительный настрой [видео] (далее…).

Молдавский олигарх Плахотнюк пообещал вернуться и «сбросить власть»: «Если их оставить ещё на четыре года, от страны ничего не останется» — ПАС и нормальная жизнь несовместимы.

Влад Плахотнюк выступил с новым заявлением (далее…).