ЦИК призывает «правильную» диаспору регистрироваться для голосования по почте.
Напомним, голосовать по почте могут граждане Молдовы, проживающие в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Японии, Республике Корее, Австралии и Новой Зеландии.
«На сегодняшний день, 7 августа 2025 года, зарегистрировалось более 1300 граждан, большинство из которых — из США (около 700 человек) и Канады (370 человек)», — говорится в сообщении.
ЦИК напоминает, что регистрация для голосования по почте является обязательной процедурой, позволяющей гражданину заявить о намерении проголосовать за границей с использованием почтовых или курьерских услуг. Она осуществляется онлайн на сайте ЦИКа и завершится 14 августа включительно — до 23:59 по кишинёвскому времени.
Следует полагать, что ПАС будет ежедневно теперь напоминать прозападной диаспоре, чтобы она зарегистрировалась и проголосовала.
Напомним, что за две недели до окончания регистрации лишь 945 граждан Молдовы из дальних стран изъявили желание отправить голос в конверте.
В прошлом году на выборах президента Молдовы голосование по почте провалилось (во втором туре зарегистрировалось всего 1809 граждан, а проголосовало — 1400).
