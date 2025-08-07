Отчаянный призыв ПАС к диаспоре: Всего 1300 граждан изъявили желание голосовать по почте на выборах в парламент Молдовы за неделю до конца регистрации

ЦИК напоминает, что регистрация для голосования по почте является обязательной процедурой, позволяющей гражданину заявить о намерении проголосовать за границей с использованием почтовых или курьерских услуг. Она осуществляется онлайн на сайте ЦИКа и завершится 14 августа включительно — до 23:59 по кишинёвскому времени.