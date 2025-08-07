МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Италии

Как указали в МИД, представителя Италии вызвали в министерство 5 августа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянских медиа и «непропорциональной реакцией» Рима на неприятие в Москве одиозных антироссийских высказываний высокопоставленных представителей властей республики.
В министерстве отметили, что антироссийские выпады мейнстримных итальянских СМИ и представителей правящих кругов страны лишь усугубляют кризис в двусторонних отношениях.
Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице РФ не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы между двумя народами, подчеркнули в МИД.