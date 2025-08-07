Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета в 23:00 мск

Вчера госсекретарь США Марко Рубио говорил, что в ближайшие 24—36 часов Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России. Сам Дональд Трамп в беседе с журналистами вчера заявил, что в ближайшее время может ввести вторичные пошлины против еще нескольких торговых партнеров РФ. Перед этим он наложил дополнительные пошлины в 25% на товары Индии.