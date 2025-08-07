Ричмонд
Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета в 23:00 мск

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением сегодня в 23:00 мск, говорится в расписании президента США.

Источник: Reuters

Вчера госсекретарь США Марко Рубио говорил, что в ближайшие 24—36 часов Дональд Трамп примет решение о новых санкциях против России. Сам Дональд Трамп в беседе с журналистами вчера заявил, что в ближайшее время может ввести вторичные пошлины против еще нескольких торговых партнеров РФ. Перед этим он наложил дополнительные пошлины в 25% на товары Индии.

Президент США Дональд Трамп ранее угрожал ввести 100-процентные пошлины против России и ее партнеров-покупателей российской нефти, если до 8 августа конфликт на Украине не будет урегулирован.

