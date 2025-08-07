Юрий Шалабаев и Сергей Кириенко посетили Сухум — побратим Нижнего Новгорода

В столице Республики Абхазия городе Сухум прошла встреча главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, Первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко, президента Республики Бадры Гунбы и мэра Сухума Тимура Агрбы. На встречи обсуждались проекты, которые Нижний Новгород на данный момент реализует в городе-побратиме Сухуме. Об этом Юрий Шалабаев сообщил в своем телеграм-канале.
«Также посетил финал программы “Команда Абхазии”. Этот проект, как и хорошо известные “Лидеры России”, выпускники которого работают, в том числе и в Нижнем, помогает участникам стать акторами важных изменений в масштабах города и страны», — написал мэр.
На финале программы «Команда Абхазии», прошедшем под председательством Сергея Кириенко, конкурсанты представили проекты, направленные на развитие социальной, экологической, туристической и культурной сфер.
Как отметил Юрий Шалабаев, прообразом одного из проектов «Команды Абхазии» стал проект нижегородского Минсоцпола «Социальное такси», о работе которого глава Нижнего Новгорода рассказал абхазским финалистам программы.
Другим проектом «Команды Абхазии» стал «Свет культуры», также поддержанный администрацией Нижнего Новгорода. Задача проекта — художественная подсветка исторических зданий, аллей, а также отдельных деревьев в Сухуме. Сергей Кириенко оценил вклад Нижнего Новгорода в развитие туризма в столице Абхазии и отметил, что туризм в республике должен быть круглогодичным с привлечением бизнеса и гостей страны для украшения объектов культуры Сухума. Как отметил Сергей Владиленович, Абхазия — это не только отдых на пляжах, а также фантастическая природа и множество исторических памятников.
«До конца сентября будут подсвечены: крепость, замок, колоннада, на центральной набережной очень красиво освещаются деревья. Эффект будет гораздо больше, если вы будете показывать пример, задавать стандарт, а дальше увлекать владельцев бизнеса», — сказал Сергей Кириенко.
На встрече с финалистами проекта «Лидеры Абхазии» президент Республики Бадра Гунба отметил, что художественная подсветка архитектуры и природы может стать прекрасной традицией.
«Эта история должна реализовываться не только в столице, но и в других городах нашей страны. Мы с удовольствием этот проект со своей стороны поддержим», — сказал он.
Напомним, что Новгород и столица Республики Абхазии, Сухум, официально стали городами-побратимами осенью прошлого года, а в апреле нынешнего года были достигнуты договоренности о дорожной карте совместных мероприятий и проектов, которые сейчас и реализуются в Сухуме.