Юрий Шалабаев и Сергей Кириенко посетили Сухум — побратим Нижнего Новгорода

Другим проектом «Команды Абхазии» стал «Свет культуры», также поддержанный администрацией Нижнего Новгорода. Задача проекта — художественная подсветка исторических зданий, аллей, а также отдельных деревьев в Сухуме. Сергей Кириенко оценил вклад Нижнего Новгорода в развитие туризма в столице Абхазии и отметил, что туризм в республике должен быть круглогодичным с привлечением бизнеса и гостей страны для украшения объектов культуры Сухума. Как отметил Сергей Владиленович, Абхазия — это не только отдых на пляжах, а также фантастическая природа и множество исторических памятников.