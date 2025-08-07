Ричмонд
СМИ: встреча Трампа и Путина пугает Европу и Украину

На этой неделе президент США Дональд Трамп проинформировал Киев и европейских лидеров о том, что он планирует встретиться с Владимиром Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. В четверг российская сторона подтвердила, что двусторонняя встреча президентов России и США готовится и может пройти в ОАЭ. Такая перспектива не может не тревожить Киев и его европейских союзников, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
13
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

О рисках двусторонней встречи Трампа и Путина предупреждают политики в странах Балтии, сообщает британская Financial Times.

В частности, Марко Михкельсон председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии заявил, что потенциальный российско-американский саммит станет «самым опасным сценарием для Украины и всего мира».

На его взгляд, уступки Путину и попытки заключить с ним сделку обречены на провал.

The Guardian же утверждает, что в Киеве и европейских столицах обеспокоены тем, что Путин и Трамп попытаются прийти к соглашению по Украине в отсутствии представителей Украины и Европы. Как подчеркивает американское издание Politico, после приема Уиткоффа в Кремле Трамп выборочно пообщался с европейскими политиками. В частности, он проигнорировал президента Франции Эммануэля Макрона, отношения с которым в последнее время у него не задались, и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Хотя, по словам представителя ЕК, «некоторые европейские лидеры» держали ее в курсе последних событий.

Поэтому в четверг Зеленский начал усиленно настаивать на организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины, на которую также, на его взгляд, должны быть приглашены представители Евросоюза. После телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем он подчеркнул, что, поскольку Украина является неотъемлемой частью Европы и находится в процессе вступления в ЕС, «Европа должна быть участником соответствующих процессов» по прекращению конфликта. А после общения по телефону с Макроном он добавил, что Украина вместе с европейскими партнерами «координируют позиции в силу необходимости в общем европейском взгляде на ключевые вопросы безопасности в Европе».

В четверг Путин не исключил встречу с Зеленским, но указал, что условий для такой встречи нет.

Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко.

Владимир Путин
президент России

Путин повторил свою июньскую позицию о том, что такая встреча может состояться только на «заключительном этапе» переговоров — этапе, который, по мнению Москвы, еще не достигнут, отмечает немецкая газета Deutsche Welle*.

Если в итоге трехсторонняя встреча все же состоится, на участии в ней Великобритании или «европейской державы» настаивает и бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, якобы для того, чтобы «остановить травлю» Зеленского Трампом и Путиным, пишет британская The Telegraph. По его словам, хотя Зеленский — «храбрый человек», он нуждается в поддержке, чтобы дать отпор американскому и российскому президентам, которые «известны как хулиганы».

Уоллес боится, что в отсутствие Европы на саммите Зеленского вынудят заключить «гнилую сделку», подобную той, что Трамп заключил в Афганистане.

И тогда Европе «придется разгребать последствия» такой сделки, убежден он.

* Deutsche Welle внесена Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов

