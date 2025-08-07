СМИ: встреча Трампа и Путина пугает Европу и Украину

The Guardian же утверждает, что в Киеве и европейских столицах обеспокоены тем, что Путин и Трамп попытаются прийти к соглашению по Украине в отсутствии представителей Украины и Европы. Как подчеркивает американское издание Politico, после приема Уиткоффа в Кремле Трамп выборочно пообщался с европейскими политиками. В частности, он проигнорировал президента Франции Эммануэля Макрона, отношения с которым в последнее время у него не задались, и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Хотя, по словам представителя ЕК, «некоторые европейские лидеры» держали ее в курсе последних событий.