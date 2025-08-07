В ООН обратили внимание на дело Гуцул

«Нам известно о решении по делу госпожи Гуцул, но мы не располагаем подробностями. Необходимо уважать ее право на обжалование решения, а также ее права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру», — цитирует информационное агентство Тамин Аль-Китана.
Позже ТАСС сообщил, что СБ ООН в закрытом формате рассмотрит в четверг ситуацию с преследованием Додика и Гуцул.
5 августа кишиневский суд приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании партии «Шор». После оглашения приговора ее увезли под охраной для отбытия наказания. Адвокаты заявили о намерении подать апелляцию.
Сама Гуцул считает судебное решение политически мотивированным.