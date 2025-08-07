В ООН обратили внимание на дело Гуцул

«Нам известно о решении по делу госпожи Гуцул, но мы не располагаем подробностями. Необходимо уважать ее право на обжалование решения, а также ее права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру», — цитирует информационное агентство Тамин Аль-Китана.