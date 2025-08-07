Ричмонд
В ООН обратили внимание на дело Гуцул

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан заявил о необходимости соблюдать права главы Гагаузии Евгении Гуцул на справедливое судебное разбирательство и возможность обжалования судебного решения.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О заявлении представителя ООН сообщают «РИА Новости».

«Нам известно о решении по делу госпожи Гуцул, но мы не располагаем подробностями. Необходимо уважать ее право на обжалование решения, а также ее права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру», — цитирует информационное агентство Тамин Аль-Китана.

Позже ТАСС сообщил, что СБ ООН в закрытом формате рассмотрит в четверг ситуацию с преследованием Додика и Гуцул.

5 августа кишиневский суд приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в финансировании партии «Шор». После оглашения приговора ее увезли под охраной для отбытия наказания. Адвокаты заявили о намерении подать апелляцию.

Сама Гуцул считает судебное решение политически мотивированным.

