Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где может пройти встреча Владимира Путина и Дональда Трампа: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей о том, где может состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
12

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 7 августа. В опросе приняли участие более 15 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

Большинство россиян (91%) слышали о встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которая состоялась 6 августа в Москве. Еще 7% что-то слышали, но без подробностей, и всего 2% узнали об этом впервые из опроса.

По информации обеих сторон, встреча была «полезной» и «продуктивной». Также Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

Стороны пока не раскрывают место проведения, однако после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, которые состоялись 7 августа, Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для организации встречи с Дональдом Трампом.

Ранее ряд стран заявляли о готовности предоставить площадку для переговоров России и США. В ходе опроса мы предложили читателям выбрать страну, которую они считают наиболее подходящей для встречи лидеров. Результаты распределились следующим образом:

Результаты распределились следующим образом: ОАЭ — 47%, Турция — 19%, Саудовская Аравия — 16%. Свой ответ дали 7% респондентов, среди которых самыми популярными вариантами стали Белоруссия, Ватикан, Китай и Россия. Далее следуют Швейцария — 3%, Катар — 2%, Индия, Венгрия и ЮАР — по 1%, Вьетнам — 0,7%, Сербия — 0,6%, Бразилия — 0,4%, Египет — 0,2% и Словакия — 0,1%

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше