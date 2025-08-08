Где может пройти встреча Владимира Путина и Дональда Трампа: результаты опроса Новостей Mail

Большинство россиян (91%) слышали о встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которая состоялась 6 августа в Москве. Еще 7% что-то слышали, но без подробностей, и всего 2% узнали об этом впервые из опроса.