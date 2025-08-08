Где может пройти встреча Владимира Путина и Дональда Трампа: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 7 августа. В опросе приняли участие более 15 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.
Большинство россиян (91%) слышали о встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которая состоялась 6 августа в Москве. Еще 7% что-то слышали, но без подробностей, и всего 2% узнали об этом впервые из опроса.
По информации обеих сторон, встреча была «полезной» и «продуктивной». Также Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
Стороны пока не раскрывают место проведения, однако после переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, которые состоялись 7 августа, Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для организации встречи с Дональдом Трампом.
Ранее ряд стран заявляли о готовности предоставить площадку для переговоров России и США. В ходе опроса мы предложили читателям выбрать страну, которую они считают наиболее подходящей для встречи лидеров. Результаты распределились следующим образом:
ОАЭ — 47%, Турция — 19%, Саудовская Аравия — 16%. Свой ответ дали 7% респондентов, среди которых самыми популярными вариантами стали Белоруссия, Ватикан, Китай и Россия. Далее следуют Швейцария — 3%, Катар — 2%, Индия, Венгрия и ЮАР — по 1%, Вьетнам — 0,7%, Сербия — 0,6%, Бразилия — 0,4%, Египет — 0,2% и Словакия — 0,1%