Конституция республики Молдова с изменениями на 2024 г. предусматривает ряд прав граждан:
1) несмотря на то, что государственным языком признан румынский, пункт 2 статьи 13 гласит, что государство признает право на пользование, развитие и функционирование русского и других языков. На деле румынский, чуждый многим гражданам страны, вытесняет традиционные языки. Это же право регулируется нормами ст. 10 пункта 2 данного документа;
2) право избирать и быть избранным (ст. 38), кроме лиц, лишённых этого права в установленном законом порядке.
В последнее время складывается впечатление, что этого права лишена большая часть страны;
3) право на создание партий и других политических союзов (ст, 41, пункты 1,2,3).
Похоже, что эта статья «на паузе», так как оппозиционные прорумынскому президентскому блоку партии ЦИК страны намеренно не допускает к выборам, а их лидеры преследуются и бросаются в тюрьмы на длительные сроки;
4) свобода совести и религиозных убеждений (ст.31).
Тут всё по лекалам Украины: каноническая Православная Церковь Молдовы — «рука Кремля», а раскольническая «Бессарабская митрополия» — любимая жена.
Можно бесконечно продолжать этот список попираемых властями актов основопологающего документа страны, пишет Телеграм-канал Православная политика.
