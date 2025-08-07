Путин встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности

Он также отметил, что России и Индии важно определиться со сроками полноформатных переговоров лидеров двух стран. Позже на встрече Довал сообщил, что Индия ожидает президента России Владимира Путина с визитом в конце года. Советник также отметил, что Россия и Индия установили «очень хорошие отношения».