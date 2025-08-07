Путин встретился с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности

Ранее в четверг Довал встретился с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу. На встрече Шойгу заявил, что укрепление партнерства с Индией имеет первостепенное значение для России.
«Регулярные консультации способствуют углублению российско-индийских отношений и выводу их на новый, более качественный уровень в нынешней непростой международной обстановке», — подчеркнул Шойгу.
Он также отметил, что России и Индии важно определиться со сроками полноформатных переговоров лидеров двух стран. Позже на встрече Довал сообщил, что Индия ожидает президента России Владимира Путина с визитом в конце года. Советник также отметил, что Россия и Индия установили «очень хорошие отношения».
В последний раз Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились лично на саммите БРИКС летом 2024 года. В мае 2025 года лидеры двух стран провели телефонный разговор.
Президент США Дональд Трамп 6 августа ввел дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в Штаты индийские товары составит 50%. Трамп объяснил эти действия тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».
Ранее, 4 августа, глава Белого дома пригрозил «существенно» повысить тарифы для Нью-Дели за перепродажу российской нефти. Как отмечала The Times of India, визит Довала в Москву был запланирован заранее, но приобрел особое значение на фоне угроз США увеличить тарифы для Индии.