В столице Кении легкомоторный самолет врезался в здание, шесть человек погибли

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет разбился в столице Кении Найроби, врезавшись в строящееся здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Известно, что самолет Cessna Citation 560, принадлежащий Африканскому фонду развития медицины и исследований, направлялся из Найроби в Сомали. Вскоре после взлета воздушное судно начало терять высоту, врезалось в строящееся здание, повредило линию электропередачи и загорелось.
Известно, что на борту легкомоторного самолета находились четыре человека. Предположительно, двое из них были медиками, двое других — пилотами. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе двое на земле.
На месте крушения работают спасательные службы. Полиция начала расследование. -0-