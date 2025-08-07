Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице Кении легкомоторный самолет врезался в здание, шесть человек погибли

Известно, что самолет Cessna Citation 560, принадлежащий Африканскому фонду развития медицины и исследований, направлялся из Найроби в Сомали. Вскоре после взлета воздушное судно начало терять высоту, врезалось в строящееся здание, повредило линию электропередачи и загорелось.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет разбился в столице Кении Найроби, врезавшись в строящееся здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что самолет Cessna Citation 560, принадлежащий Африканскому фонду развития медицины и исследований, направлялся из Найроби в Сомали. Вскоре после взлета воздушное судно начало терять высоту, врезалось в строящееся здание, повредило линию электропередачи и загорелось.

Известно, что на борту легкомоторного самолета находились четыре человека. Предположительно, двое из них были медиками, двое других — пилотами. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе двое на земле.

На месте крушения работают спасательные службы. Полиция начала расследование. -0-