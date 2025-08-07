Reuters: Армения намерена передать США «Маршрут Трампа»

Речь идет о транспортном маршруте через Сюникскую область Армении. Он также соединит основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью. По условиям соглашения, Армения предоставит США долгосрочные эксклюзивные права на развитие коридора, который получит название «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).