Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Армения намерена передать США «Маршрут Трампа»

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым завершится подписанием рамочного мирного соглашения. Одним из пунктов станет предоставление США доступа к развитию стратегического транзитного коридора в Южном Кавказе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о транспортном маршруте через Сюникскую область Армении. Он также соединит основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью. По условиям соглашения, Армения предоставит США долгосрочные эксклюзивные права на развитие коридора, который получит название «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).

При этом маршрут будет функционировать по армянскому законодательству, а американская сторона передаст право управления инфраструктурой в субаренду специально созданному консорциуму. Он займется строительством и эксплуатацией коридора, получая коммерческую выгоду.

Как уточнили источники Reuters, соглашение будет подписано 8 августа в Белом доме. Документ также закрепит просьбу Пашиняна и Алиева о роспуске Минской группы. Та с 1992 года при посредничестве Франции, России и США занималась урегулированием конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше