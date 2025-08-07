Reuters: Армения намерена передать США «Маршрут Трампа»

Речь идет о транспортном маршруте через Сюникскую область Армении. Он также соединит основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью. По условиям соглашения, Армения предоставит США долгосрочные эксклюзивные права на развитие коридора, который получит название «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).
При этом маршрут будет функционировать по армянскому законодательству, а американская сторона передаст право управления инфраструктурой в субаренду специально созданному консорциуму. Он займется строительством и эксплуатацией коридора, получая коммерческую выгоду.
Как уточнили источники Reuters, соглашение будет подписано 8 августа в Белом доме. Документ также закрепит просьбу Пашиняна и Алиева о роспуске Минской группы. Та с 1992 года при посредничестве Франции, России и США занималась урегулированием конфликта.