Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Напрячь напрягателя»: Экс-премьер Молдовы готов озвучить «грязную» политическую мысль — Игорю Гросу мало не покажется

Влад Филат готов чуть шире приоткрыть некоторые аспекты политической и чиновничьей биографии действующего спикера парламента Игоря Гросу [видео]

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер Молдовы Влад Филат говорит, что у него есть грязная политическая мысль «напрячь напрягателя» — то есть чуть шире приоткрыть некоторые аспекты политической и чиновничьей биографии действующего спикера парламента Игоря Гросу, который в ходе выступления в Женеве признался, что «напрягает мэров» городов и сёл обеспечить нужный PAS результат на выборах, пишет romania_ru.

Напомним, что на встрече с диаспорой в Женеве в стенах посольства Молдовы формальный лидер PAS Игорь Гросу объяснил за демократию. По его версии необходимо давить и угрожать: Объясняйте, мобилизуйте, давите! Я и сам давлю на примаров. Я лично встречаюсь со всеми примарами — наши, не наши. Я им объясняю: «Если осенью у нас будет плохой результат, закончилась твоя канализация, вода и многое другое необходимое. Нет аполитичных людей. Аполитичные только на Дойне (на кладбище)».