Самарский облсуд в пятницу решит, оставить ли Виктора Кудряшова под арестом

Вопрос о продлении меры пресечения бывшему председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову рассмотрят в Самарском областном суде 8 августа.
Первоначально слушание было назначено на 6 августа, но тогда решение не приняли — заседание перенесли. Об этом ранее рассказывал «МК в Самаре».
Кудряшов, находящийся под арестом с ноября 2023 года, проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, преступление было совершено в составе организованной группы из корыстных и личных побуждений.
Центральным эпизодом дела стало строительство станции метро «Театральная».
Следствие считает, что действия чиновников привели к необоснованным расходам и нанесли ущерб бюджету на сумму около 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Царьград Самара».
Помимо Кудряшова, в причастности к делу подозреваются и другие бывшие высокопоставленные чиновники региона.
В материалах дела фигурирует термин «преступно-правительственное сообщество» — так следствие описывает схему принятия решений, при которой интересы власти и бизнеса были тесно переплетены.
Судебный процесс продолжается, и решение о мере пресечения будет иметь важное значение для дальнейшего хода дела.
