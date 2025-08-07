Ричмонд
Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует контролировать сектор Газа

«Мы не хотим управлять сектором Газа. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», — сказал израильский премьер в интервью Fox News.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Израиля нет плана контроля над сектором Газа, управление над территорией он намерен передать арабским силам. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.

«Мы не хотим управлять сектором Газа. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», — сказал израильский премьер в интервью Fox News.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не хочет удерживать сектор, но намерен обеспечить себе «периметр безопасности». По его словам, реализация данного плана «невозможна при ХАМАС».-0-

