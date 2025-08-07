Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует контролировать сектор Газа

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Израиля нет плана контроля над сектором Газа, управление над территорией он намерен передать арабским силам. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
«Мы не хотим управлять сектором Газа. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», — сказал израильский премьер в интервью Fox News.
Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не хочет удерживать сектор, но намерен обеспечить себе «периметр безопасности». По его словам, реализация данного плана «невозможна при ХАМАС».-0-