Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уничтожить автономию»: в Гагаузии выяснили истинный смысл приговора Гуцул

Народное Собрание Гагаузии удостоверилось в законности занятия Евгенией Гуцул должности башкана.

Народное Собрание Гагаузии удостоверилось в законности занятия Евгенией Гуцул должности башкана. В законодательном органе региона расценили судебное решение в отношении Гуцул как стремление к упразднению автономии.

Ранее, по данным СМИ, в Кишиневе суд вынес приговор Евгении Гуцул, главе Гагаузии, приговорив ее к семи годам тюремного заключения по обвинению, связанному с делом оппозиционной партии «Шор», которая была ранее ликвидирована.

В Российской Федерации данный вердикт расценили как политически предвзятый, направленный на заглушение критики в адрес президента Молдавии, Майи Санду.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше