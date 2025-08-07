ОАЭ опровергли информацию о ликвидации самолета с наёмниками из Колумбии

Заявления о том, что правительственная армия Судана уничтожила самолёт ОАЭ с колумбийскими наёмниками на борту, являются полностью ложными, заявили власти Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ОАЭ, чьё имя и должность не уточняются.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в результате удара по воздушному судну, приземлившемуся на аэродроме, контролируемом мятежниками из Сил быстрого реагирования (СБР), погибли как минимум 40 боевиков.
«Эти необоснованные утверждения являются полностью ложными, не имеют никакой доказательной базы и представляют собой продолжение кампании дезинформации и искажения фактов со стороны Судана», — подчеркнул представитель ОАЭ.
Франс Пресс также приводит слова анонимного источника в суданских вооружённых силах, утверждавшего, что самолёт с наёмниками был уничтожен в аэропорту города Ньяла в провинции Южный Дарфур.
Суданские власти обвиняют ОАЭ в поддержке СБР, с которыми суданцы ведут боевые действия с апреля 2023 года. В Абу-Даби эти обвинения категорически отвергают.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро на фоне информации об уничтожении борта с наёмниками сообщил, что направил в конгресс ходатайство о срочном рассмотрении законопроекта, запрещающего наёмничество.