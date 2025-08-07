ОАЭ опровергли информацию о ликвидации самолета с наёмниками из Колумбии

Заявления о том, что правительственная армия Судана уничтожила самолёт ОАЭ с колумбийскими наёмниками на борту, являются полностью ложными, заявили власти Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ОАЭ, чьё имя и должность не уточняются.