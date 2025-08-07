«Все возможное»: Зеленский сделал неожиданное заявление о мире

Владимир Зеленский заявил, что украинская власть делает «все возможное, чтобы достичь продолжительного мира уже в этом году». Об этом он высказался в четверг, 7 августа.
Новость дополняется.
Владимир Зеленский заявил, что украинская власть делает «все возможное, чтобы достичь продолжительного мира уже в этом году».
Владимир Зеленский заявил, что украинская власть делает «все возможное, чтобы достичь продолжительного мира уже в этом году». Об этом он высказался в четверг, 7 августа.
Новость дополняется.